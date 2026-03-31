Специалисты Мособлгаза проведут серию встреч с жителями в Подмосковье

С 2024 года в Московской области эффективно действует институт газовых участковых. Он способствует улучшению качества обслуживания газового оборудования и информированию жителей о безопасном использовании газа.

Ежедневно специалисты Мособлгаза встречаются с жителями, что позволяет оперативно реагировать на обращения и предотвращать возможные инциденты. За все время работы газовые участковые провели более 5500 встреч с жителями Подмосковья.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов отметил: «Наш подход к работе с населением через институт газовых участковых востребован и эффективен».

Газовые участковые организуют работы по техобслуживанию и ремонту газового оборудования в многоквартирных домах каждого городского округа Подмосковья.

