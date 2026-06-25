Газификацию проведут в деревне Агарино в Серпухове

В Серпухове продолжается строительство газораспределительных сетей: из более чем 2,7 километра силами АО «Мособлгаз» уже проложено 1030 метров трубопровода. Это позволит обеспечить газом около 100 существующих и перспективных потребителей.

Чтобы сохранить дороги и ландшафт, почти половина трассы прокладывается бестраншейным методом. Такой подход минимизирует вмешательство в привычную жизнь населенных пунктов: не требуется вскрывать дорожное полотно, разрушать тротуары и повреждать зеленые насаждения. Завершить все работы планируется к концу лета, а ввод газопровода в эксплуатацию намечен на следующий год. После этого жители смогут подать заявки на бесплатное подключение газа до границ участков.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил: «Видим высокий запрос на газификацию в сельских населенных пунктах и продолжаем системно решать этот вопрос. Природный газ — это прежде всего тепло, комфорт и экономия для каждой семьи».