Газ вернут в квартиры многоэтажки в Люберцах до 3 марта

Специалисты продолжают восстанавливать подачу газа в пяти квартирах многоэтажного дома в городе Люберцы. Работы планируют завершить во вторник, 3 марта.

Напомним, что 27 февраля в 80 квартирах на улице 3-е Почтовое отделение был отключен газ. Причиной стало то, что жилец одной из квартир самовольно заменил газовую колонку, из-за чего во внутренний и распределительный газопроводы попала вода.

Для устранения проблемы и восстановления подачи газа привлекли сотрудников трех организаций: газовщиков Люберецкой РЭС филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток», сотрудников управляющей компании АО «ЛГЖТ» и работников АО «Спецремэлектро».

С 1 января 2024 года в Московской области действуют изменения в регламенте технического обслуживания газового оборудования в жилых домах. Исключительное право на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования теперь имеет газораспределительная организация — АО «Мособлгаз». Вызвать специалиста Мособлгаза для выполнения работ по ремонту и/или замене газоиспользующего оборудования можно через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ) [1].

[1] https://uslugi.mosreg.ru/services/22742