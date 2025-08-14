Газ провели к еще одному земельному участку в деревне Болтино в Мытищах

Очередной дом подключили к системе газоснабжения в деревне Болтино. Акционерное общество «Мособлгаз» завершило все работы по подключению ресурса к земельному участку, выдержав установленные сроки.

Обращение от жителей о содействии в определении сроков начала завершающего этапа работ по строительству сети газораспределения на вводе к земельному участку заявителя, поступило на «выездной администрации» в поселке Нагорное в адрес главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой.

Выездное комиссионное совещание с представителями ресурсоснабжающей организации провел заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров. Представитель Акционерного общества «Мособлгаз» пояснил, что незначительное смещение сроков произошло по техническим причинам и представил дорожную карту с конкретными датами исполнения работ: до седьмого августа — врезка и пуск распределительного газопровода, до восьмого августа — производство работ по демонтажу трубопровода до границ земельного участка, 11 августа — пуск газа.

Завершились плановые работы выездным совещанием, по контролю за исполнением подрядчиком своих обязательств, его также провел Александр Хаюров.