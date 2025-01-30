Газ проведут еще в 70 населенных пунктов Подмосковья в 2025 году

Газ проведут еще в 70 населенных пунктов Подмосковья в этом году. В 36 из них работы уже начались. По плану проложат около 300 километров труб.

Работу выполняет «Мособлгаз». Первый в этом году трубопровод начнет работать уже в конце января. Им начнут пользоваться 247 жителей села Куплиям в Егорьевском округе.

Новые газораспределительные сети появятся в деревнях Еднево, Ильинское и Любятино в Волоколамском городском округе, в деревнях Гора и Шелогурово в городском округе Шатура, а также в населенных пунктах еще 13 муниципалитетов.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что губернаторская программа по газификации сделает более комфортной жизнь 9,3 тысячи жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что план газификации жилых домов на 2024 год выполнили в полном объеме.