Гастрономическую ярмарку проведут в Красногорске 8 апреля

В Доме правительства Московской области 8 апреля пройдет гастрономическая акция, на которой представят фермерскую продукцию из Подмосковья и других регионов России. Мероприятие состоится в рамках проекта Россельхозбанка «Вкусная пятница».

В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что на площадке можно будет не только продегустировать, но и приобрести широкий ассортимент натуральных продуктов. В числе позиций — свежая выпечка, ремесленный шоколад, растительные масла холодного отжима, а также разнообразные адыгейские сыры, включая копченые, мягкие и выдержанные варианты.

Дополнят ассортимент сладости с подмосковных эко-ферм: посетителям предложат халву, мармелад и другие натуральные десерты.

Проект ориентирован на поддержку фермерских хозяйств и развитие прямых каналов продаж. В акции регулярно участвуют свыше 75 производителей. Ярмарки проходят на десятках площадок Москвы и Подмосковья, позволяя малому агробизнесу расширять аудиторию и укреплять позиции на рынке.

Дегустация развернется с 10:00 до 15:00 в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом № 1, -3 этаж.

Посетители смогут познакомиться с локальными брендами, пообщаться с производителями и узнать больше о процессе создания продукции.

Для фермеров и принимающих площадок участие в проекте остается бесплатным, а дополнительная информация доступна на платформе «Свое Родное».