Гастрономический фестиваль «Вкусные истории» прошел в Талдоме

Фестиваль «Вкусные истории» прошел в парке культуры и отдыха «Победа» в Талдомском округе. Гостями праздника стали около 600 человек, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Организаторы предоставили возможность насладиться вкусной едой и провести время на свежем воздухе в компании родных и близких. В программу дня вошли мероприятия для всей семьи, включая мастер-классы по кулинарии. Возможность научиться готовить что-то новое оценили и взрослые, и дети. Также, на фестивале состоялась презентация готовых блюд, которые можно было попробовать всем желающим.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы, фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».