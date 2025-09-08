Гастрономический фестиваль прошел в Павлово-Посадском округе

Масштабное мероприятие «Кухня без границ» в третий раз собрало жителей и гостей Павловского Посада и Электрогорска. Центральная площадь парка «Меленки» на один день превратилась в большую кухню под открытым небом.

Авторские и традиционные блюда готовили на мангалах и в казанах 10 команд участников. Лично встал за гриль даже глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов. Жителей угощали ароматным пловом, овощным рагу, разнообразными супами, салатами, выпечкой и бутербродами. Гости фестиваля отведали тысячи порций наваристой ухи и более 2500 куриных крыльев. На десерт посетителей ждали сочные арбузы и дыни, а утолить жажду можно было морсом и квасом.

Каждая команда привнесла в общий праздник не только свои кулинарные секреты, но и частичку тепла. Фестиваль «Кухня без границ» стал ярким примером того, как общее дело создает незабываемую атмосферу дружбы и вкуса, и еще раз подтвердил, что искусство кулинарии объединяет людей, семьи и целые поколения.