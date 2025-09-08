Гастрономический фестиваль пройдет в Серпухове 13 сентября

В Серпуховском историко-художественном музее 13 сентября пройдет гастрономический мини-фестиваль «День осенних пирогов». Министерство культуры и туризма Московской области пригласило всех желающих на авторский праздник.

Организаторы планируют показать гостям связь гастрономии и искусства. Посетители музея уже не первый год познают различные произведения при помощи уникальных десертов.

В рамках фестиваля проведут тематическую экскурсию и викторину, за правильные ответы в которой вручат специальную «музейную» валюту для покупки лакомств на аукционе. Гостям также предложат посетить дегустацию чая и пирогов.

Билеты доступны на сайте музея. Начало сеансов в 12:00, 14:30 и 17:00.