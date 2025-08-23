Гастрономический фестиваль пройдет в Подольске с 29 августа до 6 сентября

Мероприятие организуют в новом формате акции «Едим по Похлебкину». Оно продлится с 29 августа до 6 сентября на нескольких площадках в городском округе Подольск.

В течение недели можно будет попробовать блюда по рецептам Вильяма Похлебкина и получить за это подарок. В эти же дни в музее «Подолье» и в центральной библиотеке пройдут лекции по книгам исследователя русской кухни.

Кульминацией фестиваля 6 сентября станет кулинарный флешмоб, посвященный памяти Вильяма Похлебкина. В парке Талалихина в казане приготовят знаменитые грибные щи из свежей капусты с домашней лапшой. Повара из Москвы и Московской области объединятся, чтобы приготовить «Осенний суп против головной боли и пасмурного настроения», а также самый вкусный пирог «Утопленник» по легендарному рецепту Похлебкина.

Также пройдут соревнование на лучший холодный чай с фруктовыми, овощными и травяными добавками. Посетители смогут увидеть процесс приготовления всех блюд от начала до конца, попробовать угощение и узнать много интересного о традиционной кухне страны.

Помимо этого, участники увидят концерт и познакомятся с супругой Похлебкина, Евой, которая готовит посетителям свой сюрприз.