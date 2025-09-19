Гастрономический фестиваль пройдет в Мытищах 21 сентября

Традиционное мероприятие «Тыквоград» состоится в парке Мира в воскресенье, в 11:00. Гостям праздника бесплатно раздадут тыквы.

Гостей фестиваля будет ждать насыщенная развлекательная программа. Организаторы подготовили концерт «Музыка осени». Состоится также кулинарный буксорсинг «Та самая тыква», где гости смогут обменяться друг с другом кулинарными книгами, журналами или личными записями рецептов с тыквой.

Анимационная программа для детей «Тыква наша — радость ваша» начнется в 12:00. Также можно будет принять участие в мастер классе «Тыква своими руками» и конкурсах «Лучший рецепт» и «Лучшая поделка». Все желающие смогут посетить ярмарку и сделать памятные снимки в фотозоне, оформленной в народном стиле.

Масштабный фестиваль «Тыквоград» проходит в Мытищах ежегодно. В 2024 году гостям раздали порядка 30 тонн овощей.