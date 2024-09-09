Гастрономический фестиваль «Аксаковская уха» пройдет 14 сентября в Муранове

Литературно-мемориальный музей «Мураново» в Пушкинском округе пригласил на гастрономический фестиваль 14 сентября. «Аксаковская уха» приурочена ко дню рождения писателя Сергея Аксакова, уточнили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Профессиональные повара приготовят разные виды ухи на Барском лугу усадьбы, гости смогут выбрать самый вкусный из них. Итоги зрительского голосования огласят со сцены.

Гостям покажут спектакль «Судьба человека» в исполнении актеров Кировского драмтеатра. Желающие пойдут на обзорную экскурсию по усадебному парку или попробуют силы в старинных русских играх.

Украшением фестиваля станут гастрономическая ремесленная и благотворительная ярмарка, мастер-классы в различных техниках и игра в классический крокет.

Начало программы в 12:00. Подробности на сайте музея.

Писатель Сергей Аксаков любил ловить рыбу, особенно судаков, в местной реке Талице. Из свежего улова на открытом воздухе варили уху. Именно эту традицию сейчас возрождают в Муранове.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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