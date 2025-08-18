Гастрономический фестиваль «100% Креатив» прошел в Орехово-Зуеве

На территории креативного кластера «Стачка» в Орехово-Зуеве прошел фестиваль «100% Креатив». Он собрал более пяти тысяч участников — предпринимателей, стартаперов, дизайнеров, художников, инвесторов и всех, кто работает в сфере креативных индустрий.

«Закон о развитии креативных индустрий в Подмосковье действует всего несколько месяцев — он вступил в силу 1 мая этого года. Но уже сегодня мы обсуждаем, как сделать его инструментом для роста. Московская область — особый регион: большая территория с 56 муниципалитетами. Наша задача сейчас — понять, какие направления могут стать драйверами развития для Подмосковья, где мы можем быть конкурентоспособны в России», — подчеркнула председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Главным событием стала дискуссия «Креативные индустрии Подмосковья: гастрономия и туризм». Депутаты, представители бизнеса и эксперты обсудили, как развивать туризм, гастрономию и творческие направления в регионе. Особое внимание уделили тому, что гастрономия может стать частью культурного кода Подмосковья.

Участники форума поделились своими проектами. Так, директор Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса Ирина Ушакова рассказала о празднике «Русский холодец», который привлекает туристов, и предложила сделать восточное Подмосковье центром модного туризма. Помимо обсуждений, гости посетили ярмарку локальных брендов, мастер-классы, питч-сессии и интерактивные площадки. Завершился фестиваль концертом кавер-группы.