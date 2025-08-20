Гастроли подмосковного театра «Русский балет» завершились в Санкт-Петербурге

Гастроли Московского областного государственного академического театра «Русский балет» завершились в Санкт-Петербурге. Артисты выступили на сцене Михайловского театра. Выступление посетили более шести тысяч человек.

Как рассказали в областном Минкультуры, в Санкт-Петербурге подмосковный театр показал спектакли «Лебединое озеро» и «Жизель». Выступления сопровождал Балтийский симфонический оркестр под управлением дирижера Максима Алексеева.

Гастроли открыл балет «Жизель». Главные роли исполнили Дарья Логинова и Артемий Пыжов, а также Дарья Капишникова, которая впервые вышла на сцену в партии Жизели.

Спектакли «Лебединое озеро» прошел при полном аншлаге. Билеты раскупили еще до начала выступлений. Ведущие партии исполнила заслуженная артистка России Светлана Устюжанинова.

«Русский балет» выступает на сцене Михайловского театра уже третий год подряд. Гастроли посвятили присвоению учреждению имени народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.

В следующем году театр «Русский балет» отметил 45-летие.