Гастроэнтеролог из Красногорска Юлия Сластен напомнила о безопасном меню на Пасху

Православные отметят Пасху уже в это воскресенье. В преддверии праздника гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Юлия Сластен напомнила о важности безопасного меню.

Врач порекомендовала жителям избегать чрезмерного употребления праздничных блюд. Так, не стоит есть больше двух-трех яиц за раз.

«Интересно, что организм сам регулирует уровень холестерина: если он поступает с пищей, печень может снижать его собственную выработку. Но при нарушениях обмена веществ или заболеваниях сердца лучше не экспериментировать и держаться умеренности», — отметила Юлия Сластен.

Регулярное употребление четырех и более яиц может быть опасно, особенно при повышенном холестерине, заболеваниях сердца или диабете.

«Детям до трех лет рекомендуется давать половину яйца или одно яйцо в день. Для детей от трех до семи лет безопасно одно яйцо в день, а школьникам можно давать одно–два», — сказала Юлия Сластен.

Для украшения яиц рекомендуют выбирать натуральные красители: луковую шелуху, свеклу, куркуму или краснокочанную капусту. Искусственные средства нужно использовать осторожно: при повреждении скорлупы они могут проникнуть внутрь. Также не следует применять непищевые краски с неизвестным составом или подозрительным запахом.

«Отдельная тема — пасхальные писанки, расписанные с помощью воска и красителей. Сам по себе парафин или воск, используемый для росписи, обычно не представляет угрозы, так как он не проникает в яйцо. Однако если вы используете свечи, убедитесь, что они не содержат ароматизаторов или других добавок, которые могут быть токсичными при нагревании», — добавила специалист.

Юлия Сластен отметила, что внимательное отношение к меню поможет сохранить здоровье и радость от праздника.