Гандболисты из Истры стали призерами первенства России

Спортсмены из Истры в составе сборной Московской области заняли второе место в финале первенства России по гандболу среди юношей до 17 лет. Турнир проходил с 20 по 29 марта в городе Салават.

Николай Калачиков и Максим Мамот тренируются в спортивной школе имени Федорович под руководством тренера международного класса Дмитрия Онищука.

Сборная Московской области вошла в число 12 лучших команд страны, прошедших отборочный этап. За выход в финал боролись сильнейшие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Татарстан и Башкортостан, а также из ряда регионов — в том числе Краснодарского, Ставропольского края, Волгоградской, Самарской, Астраханкой и Ярославской областей.

На своих позициях Истринские гандболисты демонстрировали отличную игру на протяжении всех матчей. В полуфинале сборная области одержала победу над командой из Краснодарского края. А вот в решающем матче спортсмены уступили команде из Астраханской области.