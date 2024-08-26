Гандболисты из Чехова провели праздник для детей из местной школы-интерната

Игроки гандбольного клуба «Чеховские медведи» подарили праздник детям из местной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Они подготовили для ребят активности и вручили подарки.

Маскот команды гандболистов из Чехова Миша помогал детям из школы-интерната рисовать мелками, играть с мячом, сооружать замки, проходить испытания на ловкость и танцевать.

Каждый ребенок получил сладости от партнеров клуба — Чеховской кондитерской фабрики.

Также учреждению передали цветной пластилин от другого партнера — FM Logistic. Его вручила заместитель руководителя отдела развития клуба «Чеховские медведи» Мария Ведяскина.

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