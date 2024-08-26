Гандболисты из Чехова провели праздник для детей из местной школы-интерната

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Игроки гандбольного клуба «Чеховские медведи» подарили праздник детям из местной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Они подготовили для ребят активности и вручили подарки.

Маскот команды гандболистов из Чехова Миша помогал детям из школы-интерната рисовать мелками, играть с мячом, сооружать замки, проходить испытания на ловкость и танцевать.

Каждый ребенок получил сладости от партнеров клуба — Чеховской кондитерской фабрики.

Также учреждению передали цветной пластилин от другого партнера — FM Logistic. Его вручила заместитель руководителя отдела развития клуба «Чеховские медведи» Мария Ведяскина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

Жозеп Боррель — европейский камертон западного нацизма

Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency

Банкир спермы. Дети Дурова — сотня наследников или неприкрытая реклама?

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте