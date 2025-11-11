Гандболисты из Чехова провели мастер-класс для детей

В отделении гимназии № 2 поселка Васькино, школе № 3 в селе Дубна и поселке Нерастанное прошел осенний День здоровья. Его организовал гандбольный клуб «Чеховские медведи» — один из самых титулованных в России.

В рамках спортивного праздника для учеников с первого по девятый классов были проведены эстафеты. Ребята прошли серию испытаний на меткость, выносливость и координацию, а также получили базовые знания о гандболе. Всего в мероприятие приняли участие 500 школьников.

Главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи ‑ училище олимпийского резерва № 4» Василий Филиппов, а также игроки команды Степан Гриценко и Александр Филиппов организовали отдельное занятие для воспитанников детского дома в Переславле‑Залесском. Ребята скоро выступят на всероссийском чемпионате по гандболу среди школ-интернатов в Сочи.