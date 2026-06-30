Гала-матч между легендами футбола и любителями пройдет в Ленинском округе

В Ленинском округе в рамках пятого юбилейного сезона проекта «Выходи во двор» 4 июля пройдет гала-матч между легендами отечественного футбола и сборной жителей. Игра станет продолжением летней серии встреч профессиональных спортсменов с любителями.

В пятом юбилейном сезоне запланировано 10 матчей в разных городах Московской области. В команде легенд: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Руслан Нигматуллин, Дмитрий Вязьмикин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов и Василий Иванов.

«Проект „Выходи во двор“ стал доброй традицией для Подмосковья. Каждая игра — это праздник для жителей, возможность увидеть легенд футбола, пообщаться с ними и зарядиться энергией большого спорта. Уверен, что матч в Видном подарит всем участникам и зрителям незабываемые эмоции», — отметил начальник Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Владимир Каширин.

Матч пройдет в Видном на стадионе «Металлург» по адресу: Зеленый переулок, дом 9. Гостей ждут автографы именитых футболистов, игры и лотерея. Для юных спортсменов в 11:00 начнутся мастер-классы от профессионалов. Проект реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Спорт России».