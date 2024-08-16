Гала-матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Гала-матч звезд футбольных клубов ЦСКА и «Спартак» проведут в Химках. Игра пройдет в рамках Кубка Игоря Акинфеева на стадионе «Родина».

Армейцев представят Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Ролан Гусев, Владимир Габулов, Олег Корнаухов, Дмитрий Карсаков, Александр Гришин и Игорь Аксенов. За «Спартак» сыграют Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Самедов, Роман Павлюченко, Константин Головской и Никита Баженов.

Игра пройдет 21 августа на стадионе «Родина» в Химках: по адресу улица Чкалова, 4а. Вход свободный для всех желающих по предварительной регистрации.

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