Гала-концерт пройдет в Жуковском 21 марта

В субботу, 21 марта, наукоград станет площадкой для культурного события. В рамках празднования Года единства народов России в городе состоится торжественный гала-концерт под названием «Пусть всегда будет солнце!».

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры региона в рамках реализации государственной программы «Культура Подмосковья». Программа концерта объединит на одной сцене лучших воспитанников и педагогов Жуковской детской школы искусств № 1. Зрителей ждет калейдоскоп жанров: от самобытных народных традиций, которые представит фольклорный ансамбль «Теремец», до хореографических постановок в исполнении ансамбля «Нежность».

Главным музыкальным акцентом программы станет выступление Академической капеллы. Руководить коллективом будет заслуженный работник культуры Подмосковья Елена Меденцева. В составе капеллы выступит молодежный симфонический оркестр, образцовый коллектив — хор «Мелодия», младший хор «Тоника», представляющий новое поколение певцов и другие хоровые и инструментальные объединения школы.

Начало музыкального праздника — в 15:00.