Гала-концерт победителей фестиваля духовной музыки прошел в Сергиевом Посаде

Во Дворце культуры имени Юрия Гагарина состоялся гала-концерт победителей Открытого вокально-хорового фестиваля духовной и светской музыки «Золотые купола». В 23-й раз на земле Преподобного Сергия прозвучали религиозные песни в исполнении хоров из Химок, Хотькова, Сергиева Посада и Москвы.

В этом году фестиваль приурочили к 185-летию со Дня рождения композитора Петра Ильича Чайковского. Конкурс проходил в два этапа: члены жюри отбирали онлайн-заявки, лучшие номера прошли в финал и были удостоены выступлений на гала-концерте фестиваля.

«Это такой формат, который для многих может быть возможностью утвердиться в своем направлении, выборе репертуара и своей технике исполнения. Все-таки конкурс бодрит. Многие любят современное исполнение, а здесь оно своеобразное. Поэтому очень хочется это возродить, особенно на нашей православной Радонежской земле», — сообщила заведующая культурно-массовым сектором Дворца культуры имени Гагарина Маргарита Мардонова.

Организаторы отметили, что аудитория фестиваля молодеет, это подтверждают зрители гала-концерта. До финала дошли 20 солистов и музыкальных коллективов Подмосковья.