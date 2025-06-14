Гала-концерт областного конкурса народного танца прошел в Воскресенске

В День города и День России одной из точек притяжения и особенным украшением стал гала-концерт лауреатов XVI областного фестиваля-конкурса народного танца «Воскресенские вензеля». Участникам вручили призы и поздравили с завершением знаменательного мероприятия.

Приз имени Адольфа Владимировича Уманова «За сохранение, развитие и пропаганду народного танца» вручили лучшему балетмейстеру Ионовой Веронике — преподавателю образцового коллектива «Веселинки». Награду она получила за бурятский танец «Гал гуламта». Вероника Сергеевна преподают в Детской хореографической школе искусств в Наро-Фоминске.

Приз «Наследие мастеров народного танца» вручили ансамблю народного танца «Карусель» Центра развития культуры в Химках за номер «Шенкурские заковырки».

Еще один приз «За воссоздание постановки народного танца из репертуара ведущих профессиональных ансамблей страны или выдающегося балетмейстера» заслужил хореографический коллектив «Дулевочка» из Орехово-Зуева за номер «Четыре девушки».

Специальный приз «За исполнительское искусство» присудили Дерачиц Анастасии, солистке образцового коллектива «Акварель», за номер «Удмурточка».

Гран-при завоевал народный коллектив «Климовчанка» из Подольска.

«Приятно, что один из самых популярных и престижных хореографических конкурсов региона проходит именно в Воскресенске. Новых побед и достижений, благодарных поклонников и воплощения в жизнь самых смелых творческих проектов всем участникам фестиваля!» — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.