Гала-концерт лауреатов конкурса талантов прошел в Воскресенске

Торжественное мероприятие состоялось 21 марта во дворце культуры «Юбилейный». На сцене выступили лучшие участники открытого межмуниципального фестиваля «VOSторжество таланта», который проводится в округе более 30 лет.

В этом году состязались рекордные 700 участников из девяти округов Подмосковья, также были гости из Калужской области. Зрители увидели самые яркие номера конкурсной программы, а исполнители показали высокий уровень мастерства и зарядили зал положительной энергетикой. С приветственным словом выступила начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина.

Кульминацией вечера стало награждение победителей. Гран-при в номинации «Эстрадная песня» получил дуэт «Денница» из Раменского — солистки народного коллектива «Вокальная студия» дворца культуры «Сатурн». В номинации «Современный танец» главную награду завоевал хореографический коллектив «ЮВЕНТА» из Воскресенска (дворец культуры «Химик»).

Фестиваль давно стал важной частью культурной жизни округа, объединяя талантливых исполнителей и даря зрителям яркие эмоции. С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте администрации Воскресенска.