Гала-концерт фестиваля «Непреклонный возраст» пройдет в Балашихе

Участников программы «Активное долголетие» приглашают на торжественное закрытие большого фестиваля «Непреклонный возраст», которое состоится 30 октября во Дворце культуры «Балашиха». Гала-концерт начнется в 14:00 по адресу Московский проезд, 9, и обещает стать ярким и запоминающимся событием для жителей старшего поколения.

В программе мероприятия — мастер-классы, выступление эстрадно-джазового оркестра «Звезды ретро», церемония награждения победителей фестиваля и самых активных зрителей, а также праздничный фуршет. Особым гостем станет российский певец и композитор, актер и финалист шоу «Суперстар» на телеканале НТВ Игорь Наджиев, который порадует гостей своими музыкальными номерами.

Фестиваль «Непреклонный возраст» проводится в Балашихе с августа этого года и направлен на поддержку инициатив жителей в возрасте от 55 лет, а также на привлечение их к активному и здоровому образу жизни. За время проведения фестиваля участники приняли участие в 14 различных направлениях, включая хореографию, вокал, инструментальное и театральное творчество, прикладное искусство, моду, кулинарию, оздоровительные практики, настольные игры, интеллектуальные битвы и обучение цифровой грамотности.

Посетить гала-концерт могут все желающие в возрасте от 55 лет при предъявлении социальной карты жителя Подмосковья. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: 8 (495) 523 14 43.