Гала-концерт фестиваля «Маги в парках» в Подмосковье посетили 20 тысяч человек

Финал фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» прошел на набережной микрорайона Павшинская пойма в Красногорске 21 сентября Концерт посетили 20 тысяч человек.

Как рассказали в региональном Минкультуры, гости фестиваля увидели выступления 22 финалистов. Среди них были как начинающие, так и профессиональные иллюзионисты, которые успешно прошли отбор.

«Фестиваль „Маги в парках“ открыл для Подмосковья удивительный мир иллюзии. Зрители всех возрастов стали свидетелями впечатляющих выступлений братьев Сафроновых и талантливых местных иллюзионистов и фокусников. Более 27 тысяч человек посетили отборочные этапы в шести парках региона и более 20 тысяч зрителей собралось на нашем гала-концерте, что подтверждает огромный успех и значимость проекта», — рассказала директор «МосОблПарк» Ксения Васильева.

В результате победителями стали Дмитрий Битюцкий и Дмитрий Маркеев из Люберец, Евгений Зейнулин и Артем Попов из Химок, Вячеслав и Варвара Разумовские из Щелкова, Илья и Алиса Словачевские из Раменского, Антон Рукосуев из Балашихи, Яна Наумик из Долгопрудного, Павел Плотников из Красногорска и Лев Чистяков из Котельников.

Специальными призами отметили Александра Фролова, Артема Фролова и Александра Горюнова.

Выступления оценивали известные иллюзионисты Сергей, Андрей и Илья Сафроновы.

«Такое количество зрителей, семейной аудитории сегодня получили и разделили вместе с нами этот волшебный праздник. Когда я видел эти глаза, глаза счастья и артистов, и наших зрителей, я понимал, что мы сделали очень крутое и классное дело, волшебное дело. Мы подарили людям маленькое, но очень дорогое чудо», — поделился художественный руководитель фестиваля Сергей Сафронов.

В завершении концерта братья Сафроновы впервые в России исполнили трюк с исчезновением человека в воздухе.