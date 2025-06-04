Гала-концерт фестиваля детского творчества прошел в Ленинском округе

Победители фестиваля-конкурса детского творчества «Мир распахнутых сердец — 2025» выступили на гала-концерте в Ленинском округе. Их наградили подарками и призами.

Участниками конкурса стали 300 детей. Они представили работы в семи категориях. Среди них конкурсы плакатов, моделей военной техники, вокальных и танцевальных номеров, музыкально-литературных композиций, детских оркестров, а также православных песен.

Дипломы и памятные статуэтки вручили 22 победителям. Спецпризы получили еще четыре участника фестиваля. В этом году конкурс посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы собрались в этом зале, чтобы распахнуть сердца и сказать детям: вы — самое дорогое, что у нас есть. Пусть сегодняшний вечер станет началом чего-то волшебного. Здесь, на этой сцене, оживут мечты. Ведь детство — это не один день в году, а состояние души, которое мы бережно храним», — сказал председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко.

Организовало фестиваль Управление образования администрации Ленинского городского округа.