Гала-фестиваль талантов пройдет в Воскресенске

Начальник отдела по культуре, искусству и туризму администрации городского округа Воскресенск Михаил Павлов стал гостем эфира телеканала «360°». Спикер раскрыл детали подготовки и историю проведения Открытого межмуниципального фестиваля-конкурса любительских коллективов «VOSторжество таланта».

В программе телеканала представитель администрации подчеркнул значимость этого творческого смотра для культурной жизни муниципалитета. Михаил Павлов отметил, что подобные события выходят за рамки простого состязания, служа важной площадкой для обмена опытом между коллективами из разных городов.

«Для нас принципиально важно, что фестиваль объединяет людей разных возрастов. Когда на одной сцене выступают и юные дарования, и умудренные опытом артисты, рождается особая атмосфера творческого братства», — поделился в интервью Михаил Павлов.

Ознакомиться с полной версией беседы, где подробно разобраны вопросы организации и роль фестиваля в развитии региона, можно по ссылке

Напомним, что торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт «VOSторжество таланта» пройдут уже завтра. Организаторы ждут гостей 21 марта в 15:00 в Дворце культуры «Юбилейный», расположенном на улице Андреса, дом 1Б.