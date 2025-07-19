Гадюка укусила неосторожную дачницу в Подмосковье

Жительница Подмосковья переносила посуду из своего дома и случайно наступила на гадюку. Змея укусила ее за ногу и скрылась, сообщил Telegram-канал Baza .

Из-за укуса развился сильный отек, пострадавшая почувствовала невыносимую боль. За помощью она обратилась в токсикологическое отделение Института Склифосовского самостоятельно. Там ей назначили необходимое лечение.

Ранее медучреждение опубликовало фотографии пациентов, покусанных змеями на прошедшей неделе. Врачи института напомнили, что яд гадюк вызывает сильные гематомы и может привести к системным заболеваниям внутренних органов, а также призвали в таких случаях незамедлительно обращаться в стационар.