Гадюка укусила неосторожную дачницу в Подмосковье

Жительница Подмосковья переносила посуду из своего дома и случайно наступила на гадюку. Змея укусила ее за ногу и скрылась, сообщил Telegram-канал Baza.
Из-за укуса развился сильный отек, пострадавшая почувствовала невыносимую боль. За помощью она обратилась в токсикологическое отделение Института Склифосовского самостоятельно. Там ей назначили необходимое лечение.
Ранее медучреждение опубликовало фотографии пациентов, покусанных змеями на прошедшей неделе. Врачи института напомнили, что яд гадюк вызывает сильные гематомы и может привести к системным заболеваниям внутренних органов, а также призвали в таких случаях незамедлительно обращаться в стационар.
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