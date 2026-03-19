Футзалисты из Мытищ проиграли «Хакасии» в четвертьфинале первенства России

Команда спортивной школы «ЦДЮС» отправилась в Нижний Новгород в ранге чемпиона Московской области. В региональном первенстве мытищинцы одержали 18 побед в 18 матчах, однако на всероссийском уровне конкуренция оказалась значительно выше. На площадке встретились сильнейшие представители футзальных школ страны, и наши спортсмены не потерялись на их фоне.

19 марта на групповом этапе мытищинцы переиграли ярославский «Демиург» (4:3) и «Стремление» из Архангельской области (4:1), а также сыграли вничью с МФК «Тюмень» (2:2). Уверенно выйдя в четвертьфинал, команда встретилась с «Хакасией» из Абакана. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти удача оказалась на стороне соперника. Таким образом, не потерпев ни одного поражения в игровое время за весь сезон, «ЦДЮС» завершил борьбу за медали.

«Ребята проделали огромную работу. Конечно, обидно вылетать после серии пенальти, когда ты не проигрываешь по ходу всего матча. Но для нас это колоссальный опыт. Уровень первенства России оказался очень высоким, и мы доказали, что можем на равных играть с лучшими», — прокомментировал выступление тренер команды Сергей Балабоня.

Несмотря на обидный исход, результат стоит признать успешным. Впереди у юных спортсменов новые старты и путь к чемпионским медалям. Поздравляем игроков и тренерский штаб с достойным выступлением.