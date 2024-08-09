Футбольный турнир за Кубок главы Лобни начнется 17 августа
В городском округе Лобня состоится турнир по футболу среди мужских команд на Кубок главы округа. Игры начнутся 17 августа и будут проходить по выходным дням на стадионах «Труд» и «Москвич».
Всего предусмотрено пять игровых дней. Каждая команда сыграет один или два матча за день, по два тайма по 20 минут. Соревнования пройдут в формате шесть на шесть игроков.
В турнире примут участие 16 команд. Закрытие мероприятия пройдет 14 сентября.
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