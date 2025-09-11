Футбольный турнир в честь Дня Богородского края провели в Ногинске

На стадионе «Истомкино» прошли соревнования, приуроченные к Дню Богородского края. На мероприятии собрались юные спортсмены и их тренеры, чтобы продемонстрировать свои достижения в футболе.

В турнире приняли участие более 90 человек из четырех населенных пунктов: Буньково, Обухово, Ямкино и Красный Электрик.

Открыл мероприятие президент Федерации футбола Богородского округа Сергей Жулябин. Он подчеркнул растущую популярность турнира среди молодежи и значимость таких событий для региона. Его слова вдохновили участников и создали позитивный настрой на соревнования.

Среди игроков 2012–2014 годов рождения первое место завоевала команда «Красный Электрик». В группе 2015 года и младше также лидировала команда «Красный Электрик», за ней следовали команды из Буньково.

Организаторы уверены, что подобные события помогут популяризации детского спорта, появлению новых талантов и воспитанию будущих чемпионов.