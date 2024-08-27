Футбольный турнир «Суперкубок VK Видео» впервые пройдет в Химках

Ежегодный футбольный турнир «Суперкубок VK Видео» впервые проведут на территории Химок. Профессиональный футбольный клуб «Химки» сыграет с командой Медиалиги Broke Boys.

Масштабный спортивный праздник пройдет на стадионе «Арена Химки». Мероприятие проведут в честь 85-летнего юбилея городского округа. Помимо футбольного матча для зрителей подготовят концертную программу с участием знаменитых российских артистов.

«На поле встретятся команды-победители лиг, которые эксклюзивно представлены в VK Видео. Мы сделаем футбольный праздник для болельщиков, которые поддерживали ребят на протяжении их победных сезонов. Приходите на матч и включайте прямой эфир в VK Видео, будет интересно», — отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

Суперкубок пройдет 6 сентября. Вход свободный для всех желающих по предварительной регистрации на сайте: https://vkvideosupercup.ru/.

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