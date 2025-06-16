Футбольный турнир прошел в Лыткарине

На стадионе «Полет» городского округа Лыткарино состоялся детский футбольный турнир, посвященный Дню России. Организаторы мероприятия подготовили спортивный праздник для самых юных любителей футбола — воспитанников 2017 года рождения.
Местные спортсмены представили городскую команду, которая была разделена на четыре состава. Каждая команда выступала в своей цветовой гамме.
Турнир прошел при поддержке родителей, которые болели за юных спортсменов. Заместитель директора спортивной школы Евгений Вольперт отметил, что турнир стал для ребят источником ярких впечатлений и ценного игрового опыта. По его словам, подобные мероприятия важны для развития детского спорта и популяризации здорового образа жизни в округе. После завершения серии игр каждый участник турнира был удостоен медали и почетной грамоты.
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