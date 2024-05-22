Футбольный турнир на призы космонавта Владислава Волкова пройдет в Королеве

Футбольный турнир-мемориал на призы летчика-космонавта Владислава Волкова пройдет 1 июня в Королеве. Для участников подготовят соревнования по киперболу, гала-матч между космонавтами и ветеранами спорта, а также розыгрыш подарков.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, в соревнованиях будут участвовать восемь команд. Для них проведут турнир по киперболу и кипербатлам на призы фонда Игоря Акинфеева «Страна футбола», выставочную коллаборацию с политехническим музеем, квест и многое другое.

Зрители увидят гала-матч между сборной ветеранов и отрядом космонавтов. Комментировать игру будет спортивный блогер Никита Petroni.

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