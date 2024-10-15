Футбольный турнир на Кубок «Закрытие летнего сезона» прошел в Серебряных Прудах

Летний футбольный сезон закончился в Серебряных прудах. Участие в Кубке закрытия приняли девять команд из Подмосковья и Тульской области.
Все сборные разделили на три подгруппы. Таймы сократили до 25 минут. Спортивный праздник получился ярким, а футболисты продемонстрировали красивую и динамичную игру.
Этот вид спорта очень востребован в Серебряных Прудах. Футбольные команды есть в каждом населенном пункте муниципалитета.
«Футбол в городском округе действительно популярен. У нас есть прекрасное натуральное поле, а также три года назад постелили благодаря помощи депутата Московской областной думы искусственное поле. Проходят тренировки, как младшего, так и среднего возраста. Эта игра действительно очень заразительная для нашей молодежи», — отметил глава округа Олег Павлихин.
Торжественным моментом турнира стала церемония вручения кубка открытого чемпионата. Впервые победу одержали хозяева поля — футбольный клуб «Вятич». Лучшим бомбардиром стал Владислав Зуев из Тульской области. За этот сезон он отправил в ворота противника 34 мяча. Лучшим вратарем признан молодой и перспективный спортсмен Александр Пушкарев из Серебряных Прудов.