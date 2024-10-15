Футбольный турнир на Кубок «Закрытие летнего сезона» прошел в Серебряных Прудах

Летний футбольный сезон закончился в Серебряных прудах. Участие в Кубке закрытия приняли девять команд из Подмосковья и Тульской области.

Все сборные разделили на три подгруппы. Таймы сократили до 25 минут. Спортивный праздник получился ярким, а футболисты продемонстрировали красивую и динамичную игру.

Этот вид спорта очень востребован в Серебряных Прудах. Футбольные команды есть в каждом населенном пункте муниципалитета.