Футбольный турнир на Кубок «Союза» начался в Балашихе

Стадион «Пехорка Лес» стал ареной яркого спортивного праздника, где юные футболисты из Балашихи продемонстрировали свои способности. В турнире на Кубок «Союза» сразились команды «Новый Свет», «Микрорайон 1 Мая», «Проспект Ленина» и «Зеленовка».

Торжественное открытие футбольных состязаний посетил директор спортивного комплекса «Союз» и депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Антон Орешков.

«Пусть этот турнир принесет вам яркие эмоции, честную борьбу и красивые голы! Играйте с азартом, наслаждайтесь каждым моментом на поле и стремитесь к новым высотам. Мы болеем за вас!» — сказал Антон Орешков.

Ежегодный турнир, объединяющий дворовые команды Балашихи, продлится до сентября и завершится в канун Дня города. В этот раз в соревновании участвуют более 30 команд, каждая из которых вносит свой вклад в спортивную жизнь округа. Такие мероприятия не только раскрывают юные таланты, но и укрепляют любовь к футболу, сплачивая местное сообщество.