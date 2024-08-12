Футбольный турнир и забег провели в Котельниках ко Дню физкультурника

В Котельниках отметили День физкультурника. Спортсмены всех возрастов приняли участие в соревнованиях по футболку, легкоатлетическом забеге, уроках скандинавской ходьбы и других мастер-классах.

Праздник открылся футбольным турниром. Пятнадцать местных команд поборолись за летний Кубок городского округа.

Спортсмены постарше поучаствовали в уроках по скандинавской ходьбе. Для многих из них спорт и активный образ жизни — это не только здоровье, но и спасение от одиночества.

«Я уже не представляю жизнь без этих занятий. Я занимают скандинавской ходьбой уже лет семь. Не пропускаю. Жить без этого не смогу уже», — поделилась участница клуба «Активное долголетие» Нина Литвинова.

Также прошел общегородской забег «Я выбираю спорт!». Участники преодолели дистанцию в 2,8 километра. На финише каждый любитель бега получил памятную медаль.

На площадках Кузьминского лесопарка провели открытые тренировки по дзюдо и самбо, соревнования по стритболу и большому теннису. Каждый желающий мог поиграть в шахматы, сразиться в пинг-понг, поучаствовать в спортивном ориентировании, а для самых маленьких были организованы веселые эстафеты.

«Котельники живут спортом. Мы создаем инфраструктуру для того, чтобы наши дети и взрослые могли заниматься любимым видом спорта. У нас строятся открытые стадионы благодаря губернатору Андрею Воробьеву. Мы развиваем и Кузьминский лесопарк, где сделали футбольный стадион с искусственным покрытием», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

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