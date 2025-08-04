Футбольный турнир и концерт ко Дню железнодорожника прошли в Волоколамске

Профессиональный праздник работников железнодорожной отрасли отметили в России 3 августа. Посвященное ему торжественное мероприятие состоялось в минувшую субботу в волоколамском доме культуры «Космос».

Железнодорожников поздравили первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников, председатель окружного совета депутатов Татьяна Шаргаева и начальник железнодорожной станции «Волоколамская» Евгений Никулин. Они подчеркнули важность и ответственность труда работников этой отрасли и значимость железной дороги для развития округа и всей России.

Отличившимся сотрудникам Московско-Рижского отделения железных дорог за добросовестную работу вручили благодарственные письма совета депутатов Волоколамского округа.

В честь Дня железнодорожника состоялся турнир по футболу среди любительских команд. Победу в соревнованиях со счетом 9:7 одержала команда «Ветераны», второе место завоевал «Локомотив». Победителей наградили почетными кубками.

Праздничную программу украсили выступления местных артистов и творческих коллективов.