Футбольный турнир для школьников прошел в Егорьевске

Соревнования по футболу в рамках Спартакиады среди школьных коллективов муниципального округа за 2024-2025 учебный год прошли в Егорьевске. Турнир привлек внимание не только местных жителей, но и спортивных организаций региона.

Болельщики активно поддерживали команды, переживая за каждое событие на поле.

По итогам турнира среди юношей победу одержали представители школы № 5. Второе место заняла команда школы № 15, а третье — спортсмены из школы № 8. Среди девушек лучшими стали представительницы 10-й гимназии, на втором месте расположилась Георгиевская гимназия, а третье место досталось спортсменкам из школы № 2.

Эти соревнования стали ярким примером спортивного духа и командной работы среди школьников Егорьевска. Организаторы выразили благодарность всем участникам и болельщикам за активное участие и поддержку.