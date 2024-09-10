Футбольный матч в честь героя СВО Андрианова провели в Солнечногорске

Товарищеский матч между футбольными клубами «Андреевка» и «Русичи» прошел на стадионе «Юность» в Солнечногорске. Спортивное мероприятие посвятили герою специальной военной операции, защитнику футбольного клуба «Андреевка» и сотруднику муниципального автономного учреждения «Юность» Максиму Андрианову.

Максим Андрианов героически погиб в сентябре прошлого года при выполнении боевого задания в Запорожской области.

«Это большая честь для нашего коллектива, мы хотим поблагодарить футбольный клуб „Андреевка“ и бойцов из „Эспаньола“ за возможность объединиться в этот день, отдать дань памяти и уважения! Вечная память, Максим! Вечная память героям России», — сказали игроки футбольного клуба «Русичи».