Футбольный матч в честь героя СВО Андрианова провели в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Товарищеский матч между футбольными клубами «Андреевка» и «Русичи» прошел на стадионе «Юность» в Солнечногорске. Спортивное мероприятие посвятили герою специальной военной операции, защитнику футбольного клуба «Андреевка» и сотруднику муниципального автономного учреждения «Юность» Максиму Андрианову.

Максим Андрианов героически погиб в сентябре прошлого года при выполнении боевого задания в Запорожской области.

«Это большая честь для нашего коллектива, мы хотим поблагодарить футбольный клуб „Андреевка“ и бойцов из „Эспаньола“ за возможность объединиться в этот день, отдать дань памяти и уважения! Вечная память, Максим! Вечная память героям России», — сказали игроки футбольного клуба «Русичи».

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Турнир памяти Максима Андрианова планируют проводить ежегодно.

«Хочу выразить огромную благодарность организаторам турнира. Такие мероприятия чрезвычайно важны. Они показывают, что память о каждом герое, защитнике Отечества, будет жить с нами, в наших сердцах, и передаваться поколениям», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

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