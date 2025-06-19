Футбольный матч среди ветеранов прошел в Мытищах

Встреча на футбольном поле в Мытищах стала одним из этапов первенства Подмосковья. Участвовали спортсмены старше 50 лет.

Игра прошла на стадионе «Дружба». Футболисты из Мытищ принимали на домашнем поле команду «Айтакс» из Ногинска.

Этот матч — один из первых в серии чемпионата Московской области по футболу среди ветеранов. Ежегодно в этих соревнованиях участвуют бывшие профессиональные спортсмены, которые, закончив свою карьеру остались верны футболу. Многие из них сейчас занимаются тренерской деятельностью.

Мытищинские футболисты — чемпионы 2024 года, несмотря на непростую игру и сильных конкурентов, стали победителями этого матча. Счет игры — 4:1.

Голы забили Владимир Микитенко, Дмитрий Одинцов, Станислав Лифарь и Георгий Федорин. Игроки результатом довольны, но впереди новые игры и новые команды-конкуренты, поэтому участники команды из Мытищ не расслабляются и продолжают активные тренировки.