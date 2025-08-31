Футбольный матч местной команды со звездами российского спорта прошел в Щелкове

Более трех тысяч зрителей побывали на матче легенд, который состоялся в рамках проекта «Выходи во двор» в Щелкове. Его назвали главным футбольным событием года.

Состязание прошло на стадионе «Спартак» имени Н. Н. Озерова. На поле встретились любительская сборная жителей округа и команда «Легенды футбола», в состав которой вошли спартаковцы Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко и другие.

Почетными гостями матча стали тренер «Легенд» Валерий Гладилин, а также министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. В любительскую сборную вошли советник главы Щелкова — участник СВО Виктор Дядюра и летчик-испытатель Сергей Прокопьев.

В итоге «Легенды» выиграли со счетом 4:2. В прямом эфире матч комментировали Олег Жолобов и Григорий Твалтвадзе.

Кроме того, гости мероприятия могли принять участие в лотерее, интерактивных конкурсах, открытой тренировке от именитых футболистов. Для них работали футбольные аттракционы. Детям участников СВО подарили 14 футбольных мячей.