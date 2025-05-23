Футбольный матч легенд пройдет на стадионе «Авангард» в Коломне 24 мая

Обновленный стадион «Авангард» готовится принять важное спортивное событие с участием звезд российского футбола и ветеранов коломенского спорта. Мероприятие пройдет в субботу, 24 мая, в рамках летнего фестиваля губернатора Подмодсковья Андрея Воробьева «Выходи во двор».

На футбольное поле выйдут легенды отечественного футбола Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Василий Иванов, Дмитрий Парфенов, Борис Никоноров, Дмитрий Хлестов и голкипер Александр Филимонов. Перед матчем, который начнется в 12.00, с 10.30 пройдут открытая футбольная тренировка и мастер-классы. Вход на мероприятие свободный без возрастных ограничений.

Отреставрированные трибуны спортивной арены теперь могут принять около шести тысяч болельщиков, которые оценят комфорт и удобство. Также обновлен фасад стадиона, обустроено футбольное поле с подогревом, установлены современные мачты освещения высотой более 40 метров — одни из самых высоких в Подмосковье.

Работы по капитальному ремонту «Авангарда» выполнили в 2024 году в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. После реконструкции стадион соответствует всем требованиями и международным стандартам и готов принимать соревнования самого высокого уровня.