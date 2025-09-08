Футбольный клуб «Солнечногорск» обыграл Одинцово в областном чемпионате

На поле стадиона «Металлург» в Солнечногорске прошел матч 15 тура Чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд. Соперниками стали ФК «Солнечногорск» и СШ «Одинцово».

Матч завершился победой Солнечногорска со счетом 2:1. В турнирной таблице солнечногорцы продолжают удерживать третью позицию, имея 33 очка.

«Замечательный подарок в День округа сделала солнечногорцам наша футбольная команда. После 15 игр разрыв до ближайших преследователей составляет уже солидные 9 очков. Всех болельщиков и поклонников нашей команды поздравляю с победой, и до новых встреч, на трибунах стадиона „Металлург“», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Кроме спортивной борьбы, болельщиков порадовали розыгрышем призов от партнеров и клубной атрибутикой.

Следующий выездной матч ФК «Солнечногорск» проведет 13 августа в Лобне.