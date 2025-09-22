Футбольный клуб «Солнечногорск» обыграл Лобню в матче чемпионата области

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

На стадионе «Металлург» в городском округе Солнечногорск прошла игра 17-го тура чемпионата Московской области среди мужских футбольных коллективов. На поле встретились хозяева — ФК «Солнечногорск» и гости из Лобни, команда «Ц-1».

Матч завершился со счетом 1:0. Решающий гол во втором тайме забил Никита Рыгин. Это позволило солнечногорской команде сохранить преимущество до конца игры.

«Поздравляю наших футболистов с важной победой. Игра была напряженной и интересной. Обе команды показали высокий уровень подготовки, четкую тактику и слаженную командную работу», — отметила заместитель главы округа Ирина Тишина.

После этой встречи солнечногорцы продолжают удерживать третью позицию в турнирной таблице с 39 очками. Следующий матч состоится 27 сентября на стадионе «Металлург» против команды из Красногорска.