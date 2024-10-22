Футбольный клуб «Метеор» занял 4-е место на первенстве Подмосковья

В Жуковском состоялся дебют вновь сформированной футбольной команды «Метеор». Спортсмены в домашнем матче сыграли с футбольным клубом «Знамя труда — 2» из Орехово-Зуева. Жуковские футболисты завоевали 4-е место на первенстве Московской области.

Матч финального тура первенства Московской области в лиге Б-2 прошел на центральном поле спорткомплекса «Метеор» в Жуковском. Вновь сформированный состав команды «Метеор» сыграл против футбольного клуба «Знамя труда — 2» из Орехово-Зуева. Поболеть за игроков приехал глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

«Отмечу, что игра получилась захватывающей и напряженной: нам достался очень сильный противник», — сказал он.

Футболисты «Метеора» со счетом 0:2 проиграли гостям из Орехово-Зуева, заняв четвертое место турнирной таблицы.

Напомним, после длительного перерыва в этом году футбольную команду «Метеор» снова сформировали.

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