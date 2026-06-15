Футбольный клуб из Королева выиграл турнир памяти Владислава Волкова

В Королеве 14 июня прошел 52-й футбольный мемориал памяти дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Владислава Волкова. Турнир с полувековой историей прошел на двух городских стадионах — «Металлист» и «Чайка» — и собрал более 500 участников от юношей до ветеранов спорта из Королева, Ногинска, Долгопрудного и Мытищ.

Торжественная церемония открытия началась с возложения цветов к мемориалу Волкова на стадионе «Металлист». Право нанести первый символический удар по мячу предоставили депутату Московской областной Думы Сергею Керселяну и первому заместителю главы города Михаилу Криворучко.

Первые матчи подарили болельщикам яркие эмоции и бескомпромиссную борьбу. В финале встретились футбольный клуб «Металлист» и команда Академии Аленичева из Мытищ. Матч оказался непростым, но победу одержали хозяева поля.

Лучшим вратарем мемориала признали Павла Борискина из футбольного клуба «Металлист».