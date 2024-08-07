Футболисты из Химок в августе сыграют матчи с «Зенитом» и ЦСКА

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Футбольный клуб «Химки» проведет домашние встречи с московской командой ЦСКА и петербургским «Зенитом». Игры пройдут в рамках МИР Российской премьер-лиги 18 и 31 августа.

Матчи пятого и седьмого тура МИР Российской премьер-лиги пройдут на стадионе «Арена Химки». Билеты на матч можно приобрести онлайн, а также в день игры в кассах арены до начала второго тайма.

Отметим, что для прохода на стадион требуется карта болельщика. Ее можно оформить в электронном виде. Для льготников посещение матча бесплатно. К этой категории относятся школьники до 17 лет включительно, студенты, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной, военнослужащие и участники боевых действий, а также инвалиды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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