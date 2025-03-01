Футбольный клуб из Химок сыграет с «Факелом» из Воронежа на домашнем стадионе

Матч между футбольными командами из Химок и Воронежа состоится 2 марта в Подмосковье. Он пройдет в рамках 19-го тура МИР Российской премьер-лиги.

Игру проведут на стадионе «Арена Химки». Приобрести билеты можно на сайте красно-черных или в кассах.

Бесплатно побывать на матче смогут льготные категории. К примеру, дети до 17 лет включительно, студенты, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и участники боевых действий и лица с инвалидностью.

Для покупки билета потребуется «Карта болельщика». Выпустить ее можно в электронном виде.

Ранее мы рассказывали о том, что футбольную базу ЦСКА построят в Химках к концу 2028 года. Здесь юные игроки смогут тренироваться на одной площадке вместе со звездами футбола, отметил губернатор Андрей Воробьев. В состав базы войдут тренировочный комплекс и четыре футбольных поля с подогревом.